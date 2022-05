ABA liga: Ispravna odluka sudija da priznaju koš Zvezde u završnici utakmice u Ljubljani

Beta pre 1 sat

Uprava ABA lige saopštila je danas da je odluka sudija da priznaju koš košarkaša Crvene zvezde i dosude prekršaj na kraju regularnog utakmice protiv Cedevita Olimpije u Ljubljani u drugoj polufinalnoj utakmici plej-ofa bila "ispravna i u skladu sa pravilima takmičenja".

ABA liga je na sajtu takmičenja navela da se oglasila kako bi razjasnija situaciju koja se dogodila u poslednjim trenucima jučerašnje utakmice u Ljubljani. Liga je navela da su sudije postupile prema pravilima takmičenja koja su na snazi od 1. januara ove godine. Domaća Cedevita Olimpija pobedila je Zvezdu sa 88:80 posle produžetka.

Sporni detalj dogodio se u samoj završnici regularnog dela, kada je igrač Zvezde Luka Mitrović pogodio koš uz dosuđen je prekršaj i slobodno bacanje koje je on iskoristio i odveo utakmicu u produžetak. Domaća ekipa protestovala je da je Mitrović postigao koš po isteku vremena, ali su sudije procenile da je on to učinio pre nego što je vreme isteklo.

U saopštenju se navodi da ako igrač B1 napravi prekršaj nad protivničkim igračem A1 koji je istovremeno postigao koš uz zvuk sirene za završetak četvrtine, sudije moraju da koriste video tehnologiju kako bi utvrdile da li je faul napravljen pre isteka četvrtine.

"Ako je sat pokazivao 0,0 kada je prekršaj igrača B1 napravljen, taj prekršaj se zanemaruje i koš igrača A1 se neće priznati. Četvrtina je završena. Nakon što je sudija saopštio odluku, štoperica se uključuje da meri intervarl igre, a druga četvrtina počinje po postupku naizmeničnog poseda", piše u saopštenju.

"Ako je sat pokazao više od 0,0 kada je prekršaj napravljen, poeni će biti priznati igraču A1, a protivničkom igraču B1 će biti dosuđena lična greška, pa će A1 izvesti slobodno bacanje. Sat će pokazati preostalo vreme za igru, koja će biti nastavljena posle poslednjeg slobodnog bacanja. Dakle, ako su sudije donele odluku da je prekršaj napravljen kada je na satu ostalo više od 0,0, očigledno je da je sudijska odluka o šutu Luke Mitrovića doneta u skladu sa zvaničnim košarkaškim pravilima", navodi se u saopštenju.

Odlučujuća treća utakmica polufinala plej-ofa na programu je u ponedeljak u Beogradu.

(Beta, 05.17.2022)