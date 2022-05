Đilas: Od novih izbora u Beogradu očekujem smenu vlasti u Beogradu

Beta pre 37 minuta

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je danas da će novi izbori u Beogradu pokazati još veću razliku u korist opozicije i dovesti do smene vlasti u glavnom gradu Srbije.

Đilas je za list Nova kazao da je opozicija u Beogradu osvojila 70.000 glasova više od Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, i to uz "fantomske-upisane glasače" i kupovinu glasova.

"To su činjenice koje su svima jasne, samo neki to hoće da priznaju, a neki ne. Na novim izborima, bili oni u decembru ili martu, očekujem još veću razliku u korist opozicije", rekao je on.

(Beta, 05.17.2022)