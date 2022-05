Mihajlović: Poskupljenje struje neophodno, energetska bezbednost nije moguća bez obnovljivih izvora (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Ministarka rudarstva i energetike Srbije, Zorana Mihajlović, rekla je danas da je neophodno poskupljenja električne energije i da dugoročna energetska bezbednost nije moguća bez novih investicija u obnovljive izvore energije (OIE).

Ona je na konferenciji "Obnovljiva energija, potencijali Srbije mogućnosti za Izrael" u Privrednoj komori Srbije (PKS) rekla da se "ceo svet se okreće energetskoj tranziciji, zelenoj tranziciji i razvoju OIE".

"Nikada se više nije govorilo o OIE, nikad nije bilo značajnije u svetu raditi koliko god je moguće na povećanju proizvodnih kapaciteta koji koriste obnovljive izvore. Prošla godina bila je rekordna u svetu po rastu kapaciteta za šest odsto, za ovu se očekuje rast od osam odsto i to pokazuje da se, bez obzira ne krizu, ceo svet okreće energetskoj tranziciji, zelenoj tranziciji i razvoju OIE", rekla je Mihajlović.

Dodala je da je u Srbiji napravljen dobar zakonodavni okvir, "što je prepoznala i EU, što je važno jer želimo da idemo u punopravno članstvo, a to su prepoznali i investitori".

"Bez obzira na sve otpore i opstrukcije na koje smo nailazili, nastavljamo da sprovodimo naš plan, a to je da do 2040. imamo bar 40 odsto proizvodnih kapaciteta iz OIE", rekla je Mihajlović.

Ne računajući velike hidroelektrane, kako je rekla, Srbija u svom "energetskom miksu" - kombinaciji različitih izvra energije, ima samo 3,5 odsto OIE, odnosno solarnih i vetroelektrana, a potencijal je znatno veći i trebalo bi ga iskoristiti.

Ona je istakla da je partnerstvo sa Izraelom, imajući u vidu Memorandum o saradnji u oblasti zelene energije, značajno za ukupno unapređenje odnosa dve zemlje, ali i za povećanje investicija u Srbiji.

Istakla je da je povećanje cene električne energije neophodno, jer je Elektroprivredi Srbije (EPS) potrebna podrška u momentima krize i da svi moraju racionalnije da koriste energiju.

Odgovarajući na pitanje o tome kada će poskupeti struja i za koliko procenata, rekla je da cenu određuje Agencija za energetiku, ali da je stav Ministarstva da je povećanje cene neophodno.

"Potpuno razumem predsednika (Aleksandra Vučića) kada kaže da mora da vodi računa o celoj Srbiji i da obezbedi sve što je potrebno u krizi - to je njegov posao i on to odlično radi. Isto tako i ja imam svoj posao i moram da kažem da je zadatak Ministarstva i moj zadatak da stvorimo uslove i podršku EPS-u i drugim preduzećima u ovom sektoru da mogu normalno da funkcionišu, ne samo da izađu iz krize, već da krenu da proizvode dovoljne količine energije", rekla je Mihajlović i dodala da Srbiji nije potrebno preduzeće kao EPS ako uvozi ugalj i struju.

Mihajlović je rekla da Srbija ima dovoljno potencijala da proizvodi električnu energiju za svoje potrebe.

"Moj posao je da pomognem EPS-u da prevaziđe krizu, da ulaže u modernizaciju i da bude snažno i održivo preduzeće. Moj zadatak je da dam činjenice, a one govore da struja nije jeftina nigde, da je to najplemenitiji vid energije i da je neophodno da budemo racionalni i da štedimo", rekla je ona.

Ocenila je da je zbog toga potrebno da cene električne energije budu više.

Mihajlović je rekla da ima domaćinstava koja ni sada ne mogu da plate račune za električnu, toplotnu energiju i gas, i da je spremljena Uredba o energetski ugroženom kupcu.

Uredba će se odnositi na veći broj domaćinstava, jer su promenjeni kriterijumi i odnosiće se i na toplotnu energiju, a status "energetski ugroženog kupca" steći će oko 200.000 domaćinstava.

(Beta, 05.17.2022)