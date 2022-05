Uhapšen zbog razbojništva: uz pretnju čekićem iz kladionice uzeo 151.000 dinara

Požega - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požegi, intenzivnim radom, rasvetlili su razbojništvo i uhapsili M.

M. (2003) iz Požege, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo, navodi se u saopštenju MUP-a. Sumnja se da je on u februaru u kladionici u Požegi, uz pretnju čekićem, odgurnuo radnika i sa pulta uzeo oko 151.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi. GZS