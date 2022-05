U Srbiji danas svežije i vetrovito, mestimično kiša

U Srbiji će danas vreme biti svežije i vetrovito, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutro i pre podne promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok se sredinom dana očekuje razvedravanje, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren do jak severni i severozapadni vetar koji će uveče oslabiti. Najniža temperatura će biti od 12 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša od 19 do 22 stepena. U Beogradu će vreme biti pretežno sunčano, svežije i vetrovito. Duvaće umeren do jak severni i severozapadni vetar koji će uveče oslabiti. Najniža temperatura oko 13 stepeni, a najviša oko 21 stepena Celzijusa. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se