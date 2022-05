Danas svežije i vetrovito, do 22 stepena

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti svežije i vetrovito. Na severu će biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima ujutro i pre podne promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, sredinom dana razvedravanje, saopštio je RHMZ.

Duvaće umeren i jak, severni i severozapadni, vetar uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od 12 do 17, a najviša od 19 do 22 stepena. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano, svežije i vetrovito. Najniža temperatura oko 13, najviša oko 21 stepen. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 25. maja, od četvrtka do subote pretežno sunčano i toplije. U subotu posle podne i uveče na severu i zapadu, a od nedelje i u ostalim krajevima promenljivo oblačno,