Prvo lansiranje satelita sa teritorije Crne Gore u svemir: Mladi tročlani tim iz ove države priča o svojim planovima

Crna Gora uskoro će lansirati dva satelita u svemir prvi put u istoriji ove države zahvaljujući viziji troje mladih ljudi koji su specijalno za Tango Six ispričali svoj plan.

Kako su kazali za naš portal, ideja je da uskoro put svemira pošalju svoj Cubesat i mnogo kompleksniji satelit nazvan Luča. Ovim, pored tima iz Srbije o kojem je Tango Six već pisao, region dobija još jedan „svemirski startap“. Uz podsećanje da oba tima i dalje treba da nadvise Tango Six kao najviše pozicionirani brend sa ovih prostora u svemiru. Kako za Tango Six priča Nina Drakulić, vođa tima, ideja je da se prvo lansira Cubesat dimenzija 10 x 10 x 10 centimetara