Micić trojkom odveo Efes u finale fajnal-fora Evrolige

Košarkaši Efesa prvi su finalisti fajnal-fora Evrolige pošto su danas u Beogradu pobedili Olimpijakos sa 77:74 (18:21, 24:22, 24:20, 11:11).Pobedu Efesu i plasman u finale, u kojem će se za titulu boriti sa Real Madridom ili Barselonom, doneo je Vasilije Micić trojkom uz zvuk sirene.

Micić je utakmicu završio sa 15 poena, devet asistencija i šest skokova. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Šejn Larkin sa 21 poenom, Elajdža Brajant je dodao 16, a Brajant Danston 12 poena.

U redovima Olimpijakosa najbolji je bio Šakil Mekisik sa 12 poena, dok su po 11 postigli Kostas Slukas, Tajler Dorsi i Hasan Martin.

Atinski klub je bolje počeo meč i u dva navrata je došao do plus sedam (12:5, 14:7). Zatim je usledila serija 11:0 Efesa, koja je krunisana poenima Micića. Do kraja prve deonice grčki tim je poenima Kostasa Papanikolaua došao do nove prednosti (21:18).

Olimpijakos je veći deo druge četvrtine bio u vođstvu, a najveće je ponovo iznosilo sedam poena (39:32).

Turska ekipa je u nastavku zaigrala bolje i trojkom Micića došla do vođstva 42:41. Ipak na poluvreme se otišlo sa 43:42 za grčku ekipu, koja u prepunoj Beogradskoj areni ima veliku podršku svojih navijača.

Drugo poluvreme bolje otvara istanbulski tim, koji poenima Larkina pravi seriju 9:2 za plus šest (51:45). Efes je u nastavku u nekoliko navrata pogađao za tri poena (dva puta Elajdža Brajant, jednom Micić), za najvećih 11 poena razlike.

Olimpijakos je rezultat smanjio u završnici zahvaljujući dobroj igrl Vezenkova i trojkom u poslednjoj sekundi treće deonice Tajlera Dorsija (66:63).

Mali broj poena viđen je do polovine poslednje četvrtine (7:5 u korist Olimpijakosa), ali je u prednosti i dalje bio aktuelni evropski prvak.

Ni dalji tok meča nije doneo bolju igru, a 19,5 sekundi pre kraja poene za izjednačenje postigao je igrač Olimpijakosa Hasan Martin (74:74). U polsednjoj sekundi trojku za pobedu Efesa postigao je Micić - 77:74.

(Beta, 05.19.2022)