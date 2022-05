BLOG UŽIVO Rat u Ukrajini mogao bi uzrokovati globalnu nestašicu hrane

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je danas ukaz o produženju ratnog stanja i opšte mobilizacije u zemlji za još 90 dana. 08.33 – Vladimir Putin je odlučio da organizuje „Z-maraton“ seriju koncerata u znak podrške ratu širom zemlje.

Iznos novca koji se za to izdvaja je toliki da izveštaji pokazuju da su umetnici plaćeni dvostruko više nego inače, napisao je na svom Tviter nalogu uhapšeni ruski opozicionar Aleksej Navaljni. Ali na kraju dana, izvođači se žale da su zapravo plaćeni nekoliko puta manje nego na papiru. Ako ste Putinov zvaničnik, ne možete a da ne kradete. To je u vašem DNK, navodi opozicionar. Međutim, to je, kaže, na SAD, EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi, Australiji, Novom