Bivši američki predsednik Džordž Buš je slučajno osudio „brutalnu“ invaziju na Irak, pre nego što je povukao i osudio invaziju Vladimira Putina na Ukrajinu.

43. predsednik je držao govor o važnosti fer izbora na događaju u Dalasu u Teksasu pre nego što je napravio gaf. On je rekao: „Nasuprot tome, ruski izbori su bili namešteni. Politički protivnici zatvoreni ili na neki drugi način eliminisani su iz učešća u izbornom procesu. Rezultat je odsustvo provere i ravnoteže u Rusiji“. Pre nego što je dodao: „Odluka jednog čoveka da pokrene potpuno neopravdanu i brutalnu invaziju na Irak... mislim na Ukrajinu“. Former U.S.