Uhapšen osumnjičeni za teško ubistvo u pokušaju

VELIKI CRLJENI - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su G. V. (1967) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Kako se sumnja, on je sinoć oko 20.20 časova u Velikim Crljenima, nakon kraće svađe, nožem ubo tridesetosmogodišnjeg muškarca, a potom i dve žene starosti 42 i 45 godina, koje su pokušale da ih razdvoje. Povređeni su prevezeni u Vojnomedicinsku akademiju, gde su zadržani na lečenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.