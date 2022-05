Nemci o novoj epidemiji: "Može se obuzdati"

Nemačko Ministarstvo zdravlja pretpostavlja da ne postoji veliki broj neotkrivenih slučajeva obolelih od majmunskih boginja, osim slučaja koji je već otkriven.

To je izjavio ministar zdravlja Karl Lauterbah. On je dodao i da Ministarstvo ne veruje da se virus lako prenosi, preneo je Rojters. "Na osnovu dosadašnjih saznanja, pretpostavljamo da virus nije lako prenosiv i da se ova epidemija može obuzdati", rekao je Lauterbah. Možemo uspeti ako sada delujemo veoma brzo, rekao je on novinarima posle sastanka sa ministrima zdravlja iz Grupe sedam (G7) u Berlinu. U Nemačkoj je otkriven prvi slučaj majmunskih boginja, saopštile