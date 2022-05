Srbijašume: Prodavci nerealno podižu cene ogreva

Cene ogreva neopravdano su povećane jer je kubik drveta u Srbijašumama 4.000 dinara dok na stovarištima dostiže cenu od 8.000 dinara, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora Srbijašuma Igor Braunović.

On je gostujući na RTS-u dodao da se hitno mora ograničiti prvo izvoz, a onda i cena. Objasnio je da građani uveliko spremaju ogrev za zimu, da je potražnja znatno veća nego ranijih godina što je poguralo i cene drva i peleta koji su od 30 do 50 odsto skuplji nego lane. Podsetio je da je zbog svetske energetske krize, a imajući u vidu značaj ogrevnog drveta u predstojećoj grejnoj sezoni, Vlada Javno preduzeće Srbijašume proglasila energetskim. To znači da