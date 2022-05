U Srbiji sutra toplo, najviša temperatura od 27 do 33 stepena

U Srbiji će sutra posle svežeg jutra u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Pre podne na severu, a posle podne i uveče u zapadnim i centralnim krajevima ponegde će biti kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar. Najniža temperatura biće od pet do 16 stepeni, najviša dnevna od 27 do 33. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab i umeren vetar, a posle podne i uveče će u pojedinim delovima grada biti kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura biće od 12 do 16 stepeni, najviša