Vilijams gos propušta finale: Pablo Laso otkrio sve o stepenu povrede svog plejmejkera

U FINALU košarkaške Evrolige za sezonu 2021/2022. igraće ekipe Anadolu Efesa i Real Madrida. U petak je takmičarski dan pauze na Fajnal-foru koji se održava u našoj prestonici, ali će se javnosti na konferenciji za štampu obratiti treneri i igrači finalista.

Foto: EPA-EFE/David Aguilar Iskusni strateg na klupi Reala Pablo Laso novinarima je rekao da je veoma srećan što je njegov tim u finalu i odmah se osvrnuo na povredu svog plejmejker Najdžela Vilijamsa Gosa. Bivši igrač Partizana se povredio na samom početku meča u polufinalu protiv Barselone.