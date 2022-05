Danas jutro sveže, dan sunčan i topao, do 31 stepen

U Srbiji danas ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplije, uz slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 12, najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

U Beogradu posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna oko 31 stepen. U Srbiji u narednih sedam dana do 27. maja pretežno sunčano, toplo i u većini mesta suvo. Kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, uz lokalni razvoj oblačnosti, biće retka pojava i to sutra posle podne i uveče na severu, u nedelju i ponedeljak u brdsko-planinskim predelima, a od utorka do kraja