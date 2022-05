"Jokić i ja? Obojica činimo Srbiju ponosnom"

Srpski as Vasilije Micić govorio je i o Nikoli Jokiću posle osvajanja druge Evrolige u nizu.

Micić je sa Efesom ponovo pokorio Evropu, još jednom postavši MVP finala EL. Taj uspeh podsetio je na onaj Nikole Jokića, koji je drugu godinu u nizu MVP NBA lige. "Ono što imamo zajedničko sa Jokićem je to da obojica činimo Srbiju ponosnom", rekao je Micić. Usledio je nešto prisniji govor o centru Denver Nagetsa. "On je jedinstvena osoba. Čini jednu malu zemlju prepoznatljivom i poznatom, on je naš predstavnik. Podržavam njegove uspehe i veoma sam ponosan", dodao