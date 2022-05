Verstapen srećan zbog pobede u Španiji

Beta pre 1 sat

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je da je srećan zbog današnje pobede u trci Formule 1 za Veliku nagradu Španije, u kojoj je imao "težak početak, ali dobar završetak".

Verstapen je pobedio na Katalunji, ostvario 24. pobedu u karijeri i preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu. On je u prvom delu trke izleteo sa staze, imao je i problema sa bolidom, ali je uspeo da ih prevaziđe ali i da iskoristi to što je problema sa svojim bolidom imao i do tada vodeći Šarl Lekler iz Ferarija, koji nije završio trku.

"Sve to mi je mnogo otežalo, ali uspeli smo da vratimo vođstvo, vozimo našu trku i na kraju pobedimo. Početak je bio težak, ali završetak je bio dobar. Pokušavao sam da ostanem koncentrisan, naravno nije lepo kada se takve stvari dogode. Srećan sam zbog pobede i veoma sam srećan zbog Čeka (Serhio Peres). Ovo je sjajan rezultat za ekipu", rekao je Verstapen posle trke.

Njegov timski kolega Serhio Peres zauzeo je drugo mesto, a u jednom trenutku iz ekipe je dobio naredbu da propusti Verstapena, što se njemu nije dopalo. On je po završetku trke putem radija poručio ekipi: "Srećan sam zbog ekipe, moraćemo da razgovaramo kasnije".

"Ovog vikenda osetio sam ogromnu podršku i izuzetno sam srećan što sam prvi put na podijumu u trci u Španiji. Bilo je tesno, ali ovo je sjajan rezultat za tim i srećan sam zbog toga. Imali smo drugačije strategije u vezi sa gumama i propustio sam Maksa, ali posle toga sam pomislio da bih mogao da ga prođem i da ne gubim dragocene sekunde kako bi moja strategija uspela. Ali, ipak... ovo je timski rezultat", naveo je on.

Treće mesto zauzeo je vozač Mercedesa Džordž Rasel.

"Danas je bilo veoma teško. Uradio sam sve što sam mogao da zadržim Maksa. ali obavio je sjajan posao. Veoma sam ponosan što stojim ovde, ekipa je obavila sjajan posao, hvala svima u fabrici. Kada sam video bolide Red Bula u retrovizorima radio sam sve da ih zadržim, bilo je to par krugova za uživanje i zadovoljan sam što mogu da odem kući trećim mestom i sa bodovima za ekipu. Čestitam Maksu", rekao je Rasel.

Aktuelni svetski šampion Verstapen ima 110 bodova, Lekler 104, a trećeplasirani Peres 85 bodova.

Naredna trka vozi se za sedam dana za Veliku nagradu Monaka.

(Beta, 05.22.2022)