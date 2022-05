Danas svežije vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom

U Srbiji će danas biti svežije vreme mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na severu i zapadu sunčano, u ostalim krajevima pre podne mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 25 do 29. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. U Beogradu jutro umereno oblačno i suvo, a tokom dana sunčano i malo svežije. Jutarnja temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 27. Vetar umeren, severozapadni, krajem dana u slabljenju.