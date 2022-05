Momirović: Tunel Straževica, na obilaznici oko Beograda, od 15. juna u probnom radu

Ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izrazio je danas očekivanje da će tunel Straževica, na obilaznici oko Beograda, 15. juna početi sa probnim radom.

Momirović je u saopštenju naveo da je zadovoljan rezultatima i dinamikom radova na projektu obilaznice oko Beograda, saopštio je njegov kabinet. "U planu je da tunel završimo u narednom periodu i time priču staru više od trideset godina pošaljemo u istoriju", rekao je on, tokom obilaska radova na sektoru 5 obilaznice oko Beograda, kod tunela Straževica. Rekao je da očekuje da će do 15. juna taj deo obilaznice biti pušten u saobraćaj, a da će u narednih šest do osam