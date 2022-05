UNHCR: Više od 100 miliona prisilno raseljenih u svetu

Više od 100 miliona ljudi proterano je iz svojih domova širom sveta, saopštila je danas Agencija UN za izbeglice (UNHCR).

UNHCR navodi da je rat u Ukrajini bio jedan od faktora koji je naterao milione ljudi da napuste svoje domove, dodajući da su dugotrajni sukobi u Etiopiji i Demokratskoj Republici Kongo drugi faktor koji je doveo do velikog broja raseljenih, prenosi Rojters. "To je rekord koji nikada nije trebalo da bude postavljen", istakao je visoki komesar UN za izbeglice Filipo Grandi. Ukazao je da to mora poslužiti kao poziv za buđenje u cilju rešavanja i sprečavanja