Vremenska prognoza 23. maj

Na severu i istoku veći deo dana pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, na jugu mestimično s kratkotrajnom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Uveče i tokom noći, kiše može biti ponegde i u severnim i centralnim predelima. Ujutru temperatura od 10, tokom dana do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, temperatura oko 27 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 23.05.2022. Ponedeljak Na severu i istoku pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar u većem delu slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 14 °S, a najviša od 24 do 29 °S.