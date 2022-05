Vučić: S Putinom ću razgovarati o tri važne stvari

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su za njega tri stvari važne u razgovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom za nekoliko dana – količine gasa, cena gasa i sigurnost snabdevanja.

Na pitanje novinara da li očekuje da će Vladimir Putin tokom razgovora, kroz nekoliko dana, imati politička uslovljavanja od kojih će zavisiti cena gasa, Aleksandar Vučić je rekao da ne može da zna šta će Putin njega da pita, već da zna samo šta će on pitati ruskog predsednika. "Za mene su tri stvari važne, a to je količina gasa, cena gasa i sigurnost snabdevanja gasa, plus razgovor o svim ostalim pitanjima", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle