Vučić iz Davosa: "Neki se raduju tome da Srbiji bude što teže"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić javio se iz Davosa, gde boravi danas i sutra i prisustvuje godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma.

Vučić je rekao da je jedna i jedina tema u Davosu Ukrajina i sve što se tamo zbiva, a sve ostalo je skrajnuto. "U Davosu je ranije moglo da se čuje više različitih mišljenja, sada je samo Ukrajina tema i to jedna ista strana, ogromna podrška Ukrajini i to je to. Živite u svetu u kojem dominira histerija i nema zdravog razuma. Mi smo dali jasan politički stav i osudili napad na Ukrajini, ali džaba, nekima ne možete da promenite mišljenje, ne možete da prenesete