Na snazi narandžasti meteoalarm: Danas do 30 stepeni, ali se očekuju kiša, grad i jak vetar

U Srbiji danas veoma toplo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode - grad i jak vetar, sa većom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima, upozorio je RHMZ.

Ujutru na severu umereno oblačno sa kratkotrajnom kišom. Sredinom dana i posle podne u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost, lokalni pljuskovi sa grmljavinom sa većom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode, grad i jak vetar. Vetar slab do umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen, saopštio je Republički