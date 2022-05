Prognoza do kraja maja: Biće kiše, a za vikend pad temperature, evo kada ponovo kreću vrućine!

Prema rečima Marka Čubrila do petka nas očekuje vrlo toplo vreme, a zatim osveženje.

Narednih dana lokalne nestabilnosti, posebno sutra, a u periodu od 28. maja do 30. maja moguće konkretnije padavine, naveo je meteorolog. "Danas malo do umereno oblačno i uglavnom suvo, ali se posle podne ponegde i to najpre nad planinskim delom BiH, Srbije i severa Crne Gore mogu očekivati pljuskovi. Sutra još malo toplije, ali uz nestabilnu atmosferu, tako da od posle podneva lokalnih grmljavinskih pljuskova prvo može biti nad planinskim delom regiona, kao i na