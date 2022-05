Promena cene karte za voz do Novog Sada, za one koji idu na posao cena neće rasti

BEOGRAD - Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, rekao je danas da se sprema novi paket koji će doneti korigovane cene voznih karata od Beograda do Novog Sada, ali će biti zaštićeni ljudi koji vozom idu na posao.

"Cena za njih neće rasti. A za najbrže i najkvalitetnije vozove biće rast cene, ali će i dalje biti najpovoljniji u regionu", rekao je Momirović gostujući na TV Pink. Dodao je da je u železnicu uloženo više od milijardu evra, te da se ona mora i održavati, i apelovao da građani to razumeju. "Cena mora da bude malo viša. Neće biti mnogo viša za one koji iz Pazove, Banovaca, Inđije koriste železnicu do posla." Momirović je ocenio da Srbija u najtežim okolnostima u