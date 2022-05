Teksaški ubica na instagramu najavio masakr? Objavio fotografiju, pa izrešetao 14 dece i nastavnika! Pre pokolja ubio i svoju baku

Salvador Ramos (18) prema navodima vlasti "više nije živ" Salvador Ramos (18) koji je osumnjičen za masovnu pucnjavu u osnovnoj školi u Teksasu, pre napada je na svom Instagram profilu postavio fotografiju na kojoj drži okvir municije.

On je identifikovan kao 18-godišnji osumnjičeni za masovnu pucnjavu u osnovnoj školi Rob u Uvaldeu u Teksasu, u kojoj je poginulo 15 ljudi - uključujući 14 učenika i nastavnika, prema rečima guvernera. Kako je rekao guverner Teksasa Greg Abot na konferencije za medije, Ramos je pre upada u školu ubio svoju baku. TX elementary school shooter before the photos disappear. From his Instagram. #SalvadorRoma #Uvalde #shooting pic.twitter.com/nr3r5YiTsi —