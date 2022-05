Vučić u Davosu: Sastao se s Micotakisom a predsednika Jermenije pozvao da poseti našu lepu zemlju (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Davosu sa predsednikom Republike Jermenije Vaganom Hačaturjanom.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Razgovarali smo o bilateralnim odnosima, globalnoj situaciji, a ja sam iskoristio priliku da predsednika Jermenije pozovem da poseti našu lepu zemlju", napisao je Vučić uz fotografiju. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Podsetimo, predsednik Vučić prethodno je razgovarao i sa predsednikom Vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem. View this