Vartolomej: Istorijski trenutak, ulazimo u nov period

ISTANBUL - Vaseljenski patrijarh Vartolomej nazvao je istorijskim trenutkom to što je raskol između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve - Ohridske arhiepiskopije (MPC-OA) prevaziđen posle skoro šest decenija.

"Ovo nas ispunjava zadovoljstvom. To je istorijski trenutak. Raskol koji je trajao oko šest decenija, na inicijativu Vaseljenske patrijaršije, okončan je, otklonjen je i ulazimo u novi period", rekao je patrijarh Vartolomej za grčku televiziju ERT, a prenosi makedonska Telma. On je naveo da je i pre odluke Vaseljenske patrijaršije da prizna makedonsku crkvu postojao dijalog između crkava Severne Makedonije i Srbije. On je naveo da je specifično pitanje raskola u