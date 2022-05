Afrika, Senegal i nesreća: U požaru u porodilištu poginulo 11 beba

Jedanaestoro novorođenčadi poginulo je u požaru u bolnici u zapadnom gradu Tivauane u Senegalu, rekao je predsednik zemlje.

Požar u bolnici Mame Abdu Aziz Si Dabah izbio je u porodilištu, napisao je predsednik Meki Sal na Tviteru. Prvi izveštaji sugerišu da je požar izazvao kratki spoj. Tri bebe su spasene iz požara, rekao je gradonačelnik Demba Diop Si. Je viens d’apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l’incendie survenu au service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. A leurs mamans et et à leurs familles, j’exprime ma