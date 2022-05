Šećera će biti i preko potreba, inspekcija kod špekulanta

BEOGRAD: Nestašicu šećera izazvao je špekulant, a isporuke šećera danas i narednih dana biće u količinama koje daleko nadmašuju potrebe, poručio je danas državni sekretar u Ministarstvu trgovine Uroš Kandić.

U izjavi za RTS on je rekao da je nestašicu šećera izazvao jedan špekulant iz Kolubarskog okruga koji nije puštao šećer u prodaju. Kandić je naveo da će danas i narednih dana oba proizvođača šećera isporučivati do 400 tona. On je istakao da se u normalnim situacijama troši 260 tona dnevno. Naveo je da je količina od 400 tona dnevno dogovorena sa proizvođačima na sastancima prethodnih dana i da su svi svesni da se situacija sa šećerom mora razrešiti. Kandić je naveo