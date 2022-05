"Ćeraćemo se još": Miroslav Ilić se ponovo oglasio o presudi da je Devinov otac

MIRJANA Antonović objavila je juče na Fejsbuku da je sud doneo presudu u njenu korist i da je potvrđeno da je Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina.

Foto: ATA images Ovim povodom pevač se oglasio juče, kada je rekao da je šokiran. Miroslav je sada rekao da ne zna kako da reaguje, jer presuda mu još uvek nije stigla, te ne zna kako su Mirjana i njen advokat saznali za to. - Kada su me juče novinari nazvali, nisam znao šta da odgovorim jer sam bio šokiran. Ni meni ni mom advokatu nije stigla presuda, ne znam odakle njima to, pošto još nije poslato advokatima. Kad budem video šta piše u presudi, u skladu s tim ću