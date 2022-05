RHMZ izdao upozorenje: Sutra pljuskovi

U istočnoj i južnoj Srbiji u nedelju se očekuje velika količina padavina, na istoku lokalno i do 60 mm za 24 časa, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana će u većem delu zemlje biti umereno i potpuno oblačno i sveže, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar, ali u Vojvodini će kratkotrajno biti jak. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša od 18 do 22. U Beogradu pretežno oblačno i sveže, povremeno s kišom, posle podne i uveče prestanak padavina. Severni i severoistočni vetar biće slab do umeren. Najniža temperatura oko 11, najviša oko