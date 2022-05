Mihajlović: Nova vlada mora biti proevropska, potrebni partneri koji ne rade iza leđa

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da nova vlada mora biti proevropska, snažnija i daleko kvalitetnija od sadašnje, čiji će članovi imati autoritet stvoren obrazovanjem i rezultatima, a ne funkcijom. „Što se tiče spekulacija u medijima, mediji koji me sad kandiduju za neke pozicije isti su oni koji su me prethodno smenjivali, tako da se na to odavno ne obazirem, već radim svoj posao“, rekla je Mihajlović za list Politika. Ona je navela