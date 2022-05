Upozorenje RHMZ: Danas se očekuju velike količine padavina u ovom delu Srbije, a u narednih sat vremena mogući pljusak i grmljavina u Šumadiji i Pomoravlju

Republičko hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za danas za područje istočne Srbije zbog velike količine padavina koja se tamo očekuje.

Kako na njihovom sajtu piše, količina kiše koja se očekuje u ovom delu naše zemlje kretaće se od 20 do 40 milimetara, a lokalno i do 60 milimetara za 24 sata. Upozorenje važi za period od 29. do 30. maja. Kada je vreme u ostatku zemlje u pitanju, RHMZ je najavio da će u narednih sat vremena u Šumadiji, Pomoravlјu i jugozapadnoj Srbiji biti oblačno, sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. - U narednih sat vremena u Šumadiji, Pomoravlјu i jugozapadnoj Srbiji pretežno