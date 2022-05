Najbitniji meč u istoriji tenisa – Đoković i Nadal u epizodi "dan i noć"

Novak Đoković i Rafael Nadal će se u utorak sastati po 59. put u međusobnim susretima. Ovaj, sigurno najbitniji u istoriji. Barem zasad.

Đoković je do četvrtfinala Rolan Garosa došao bez ikakvih problema, uz četiri pobede od po 3-0. Redom su padali Nišioka, Molčan, Bedene i Švarcman, dok je Nadal imao tri laka posla, ali i jedan izuzetno težak. Nakon razbijanja Tompsona, Mutea i Van de Zandšulpa, Rafu je izuzetno namučio Ože-Alijasim, ali je na kraju i on "pao" posle pet setova. To znači da je Španac proveo nešto manje od 11 sati na terenu do četvrtfinala, dok je kod Srbina ta brojka na oko osam i