Dve zlatne medalje za boksere Srbije na Evropskom prvenstvu

JEREVAN - Srpski bokserski reprezentativac Artjom Agejev osvojio je titulu šampiona Evrope na prvenstvu u Jerevanu, u kategoriji do 80 kg, pošto je danas u finalu savladao Italijana Alfreda Kromvela Komeja.

Agejev je doneo drugo zlato Srbiji, nakon što je prethodno Vahid Abasov, u kategoriji do 67 kg, savladao Gruzijca Laša Gurulija. „San je ostvaren, najsjajnije odličje sija na našim grudima. Zlatne medalje nosimo u našu prelepu Srbiju. Vredno smo radili, verovali u sebe, išli korak po korak, strpljivo gradili ovo što je sada tu, čemu se svi radujemo, a to je evropski tron, to je naslov šampiona Starog kontinenta i zlato koje ponosno nosimo u Srbiju", zaključio je