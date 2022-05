Muškarac bacio tortu na Mona Lizu

Muškarac u invalidskim kolicima pokušao je u nedelju da ošteti čuvenu sliku „Đokonda”, poznatiju kao Mona Liza, Leonarda da Vinčija, u muzeju Luvr u Parizu.

Torta koju je bacio završila na zaštitnom staklu. Prema očevicima, muškarac je nosio periku, iznenada je ustao i prišao slici, bacio tortu na nju, na zaprepašćenje posetioca muzeja, preneo je Tanjug pisanje strane štampe. Čuvari su pohitali da izbace muškarca iz prostorije, a on je mirno izašao, dok su ostali posetioci nastavili da telefonima snimaju neobične scene. The protective glass of the Mona Lisa painting at The Louvre was caked today by a man dressed up as