Uhapšeno šestoro zbog krijumčarenja migranata

Na području Niša, Dimitrovgrada i Beograda uhapšeno je šest osoba, pripadnika organizovane kriminalne grupe.

Oni su, od marta do kraja aprila ove godine, omogućili za najmanje 207, za sada nepoznatih osoba, i 30 državljana Avganistana, nedozvoljen prelaz državne granice Bugarske i Srbije, a zatim njihov tranzit do Beograda, u cilju ilegalnog prebacivanja ka zemljama EU, saopštio je danas MUP. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi uhapšeni su N.DJ. (1988), B. M. (1981), G. C. (1967), N. A.