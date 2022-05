Guverner Luganska: Situacija oko Severodonjecka komplikovana

Deo istočnog ukrajinskog grada Severodonjecka već je pod kontrolom ruske vojske, rekao je guverner oblasti Lugansk Serhij Hajdaj navodeći da je situacija oko tog grada „komplikovana koliko može biti“. „Pre nekoliko dana rekli su da su zauzeli ceo grad ali to nije slučaj.

Imamo naše momke tamo koji se bore tako da oni (Rusi) ne mogu slobodno da napreduju, rekao je jutros Hajdaj, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). On je rekao da nema rizika od toga da Severodonjeck bude opkoljen, a da ostaje mogućnost o povlačenju trupa do obližnjeg grada Lisičanska. „Sva preostala teritorija pod ukrajinskom kontrolom se granatira“, rekao je on za ukrajinsku televiziju. Situacija u Severodonjecku je komplikovana koliko god može biti, napisao je Hajdaj ranije