Hospitalizacija kovid pacijenata samo u bolnicama u Batajnici, Novom Sadu i Kruševcu

Pacijenti zaraženi korona virusom lečiće se ubuduće samo u kovid bolnicama u Batajnici, Novom Sadu i Kruševcu dok će pulmološka i infektivna odeljenja drugih zdravstvenih ustanova sada zbrinjavati non-kovid pacijente, izjavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Predrag Sazdanović.

On je za današnji Blic kazao da je Ministarstvo zdravlja donelo tu odluku na osnovu epidemiološke situacije i „drastičnog smanjenja“ broja hospitalizovanih kovid pacijenata. „Odlučili smo da hospitalizaciju pacijenata zaražnih kovidom preuzmu za to namenjene kovid bolnice u Batajnici, Novom Sadu i Kruševcu. To znači da će oni pacijenti koji su hospitalizovani u drugim ustanovama kao što su klinički centri u Nišu i Kragujevcu i opšte bolnice svugde u Srbiji, ostati