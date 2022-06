Novak: Publika je preokrenula meč

Srpski teniser Novak Đoković govorio je i za srpske medije nakon poraza od Rafaela Nadal ana Rolan Garosu.

On je od velikog rivala izgubio rezultatom 6:2, 4:6, 6:2, 7:6(4), posle četiri časa i 12 minuta igre. Novak nije mogao da izdvoji jedan poseban segment, koji je odlučio ovaj meč. "Teško je izabrati jedan element koji je odlučio. Verovatno je to moj bekhend koji me nije služio, mnogo grešaka sam napravio. On je to koristio, servirao mi je uglavnom na bekhend, ja iako sam reternirao, ti udarci su bili kratki, pa je on mogao da diktora tempo iz forhenda, iz sredine