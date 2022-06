Đoković nakon poraza od Nadala: Publika je preokrenula meč

Prvi teniser sveta Novak Đoković rekao je da ne može da pronađe jedan element koji je odlučio četvrtfinale Rolan Garosa protiv Rafaela Nadala, ali je i dodao da je publika preokrenula meč.

"Teško je izabrati jedan element (koji je odlučio). Verovatno je to moj bekhend koji me nije služio, mnogo grešaka... On je to koristio, servirao mi je uglavnom na bekhend. Iako sam ubacivao ritern, ti udarci su bili kratki, pa je mogao da diktira tempo iz forhenda, iz sredine terena", rekao je Đoković posle meča. Đoković nije uspeo da se plasira u polufinale Rolan Garosa, pošto je u četvrtfinalu izgubio od Španca Rafaela Nadala sa 2:6, 6:4, 2:6, 6:7(4). "Ušao sam