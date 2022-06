Smena sunčanih i oblačnih intervala, do 32 stepena

NOVI SAD - U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo toplije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Ujutro i pre podne ponegde na severu, a posle podne u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 27 na severu do 32 na jugoistoku Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Srbiji do ponedeljka promenljivo, toplije i nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura u većini