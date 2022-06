Rud poslednji polufinalista Rolan Garosa

Norvežanin Kasper Rud poslednji je rezervisao mesto u polufinalu ovogodišnjeg Rolan Garosa.

On je u meču koji je završen duboko iza ponoći, posle četiri seta. savladao Danca Holgera Runea rezultatom 3:1. Ovo je bilo prvo skandinavsko četvrtfinale u istoriji pariskog Grend slema. Rud je u prvom setu napravio dva brejka i lako je došao do vođstva. U narednom setu prvi brejk pravi Norvežanin u petom gemu, ali istom merom u sledećem gemu uzvraća Rune. Danac je do odlučujućeg brejka došao u 10. gemu, bez izgubljenog poena. Teniseri su u trećem setu napravili