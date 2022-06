Vučić razgovarao s Lajčakom: Saradnja, uz očuvanje mira i stabilnosti, jedini pravi put za napredak zemalja Zapadnog Balkana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana.

Kao i uvek, otvoren i iskren razgovor sa Lajčakom o situaciji u regionu, kao i o svim temama od interesa u cilju konstruktivnog nastavka dijaloga sa Prištinom. Analizirali smo postignuto i saglasili se da ispunjavanje obaveza iz Briselskog sporazuma i dalje ostaje ključna poruka za svaki dalji razgovor. Ponovio sam punu posvećenost Republike Srbije nastavku tog procesa i