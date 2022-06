DW: Koliko će naftni embargo pogoditi Rusiju?

BERLIN - Iako Rusija može da preusmeri deo svoje nafte drugim državama, embargo koji joj je uvela EU imaće značajne posledice po tu zemlju. Ali ne samo po nju, već i po tržište nafte u svetu, kao i na snabdevanje u Nemačkoj, ocenjuje se u današnjoj analizi radija Dojče vele (DW).

Koliko će Rusija biti pogođena delimičnim embargom EU na naftu? To se može samo grubo proceniti. Prema briselskom trustu mozgova Brojgel, EU i Velika Britanija su prošle godine iz Rusije uvozile 3,5 miliona barela nafte dnevno i za to plaćale oko 88 milijardi evra. Ako bi EU do kraja godine zaista mogla da se odrekne 90 odsto svog dosadašnjeg uvoza nafte iz Rusije, to bi odgovaralo obimu od preko milijardu barela. Na osnovu trenutno veoma visokih cena, Rusija bi od