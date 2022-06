Sologamija: „Ko može da te voli više od tebe same“ – Indijka planira da se uda za sebe

BBC News pre 1 sat | Geta Pandej - BBC Njuz, Delhi

Kshama Bindu Kšama Bindu je blogerka iz zapadnog dela Indije

Sologamija, ceremonija na kojoj se ljudi venčavaju za sami sebe, rastući je trend na Zapadu u poslednjih nekoliko godina.

Sada je stigao i do Indije.

Kšama Bindu planira tradicionalnu hindusku svadbenu ceremoniju za 11. jun uveče u hramu u gradu Vadodara, u zapadnoj državi Gudžarat.

Biću obučena u crvenu svečanu haljinu, ruke će mi biti ukrašene kanom, a imaću i tradicionalni ritual - napraviću sedam krugova oko svete vatre, kaže mi telefonom iz svog doma.

Rituali pre venčanja kao što su Haldi (gde se kurkuma pomešana sa uljem nanosi na mladu) i sanget (muzika i ples) biće održani ranije tokom dana.

Posle venčanja, ona planira dvonedeljni medeni mesec na Goi.

Jedina stvar koja će odudarati od tradicionalnog indijskog venčanja biće: mladoženja.

Jer, Bindu planira da se „uda" za samu sebe i to bi mogao da bude prvi slučaj sologamije u Indiji.

„Mnogi mi kažu da sam odličan ulov", kaže 24-godišnja studentkinja sociologije i blogerka.

„Odgovaram im da sam 'ulovila samu sebe'".

Udajom za sebe, dodaje, posvetiće život „samoljublju".

„Samobrak je posvećenost tome da budete tu za sebe, da odaberete način života koji će vam pomoći da rastete i procvetate u najživlju, najlepšu i najsrećniju osobu koja možete da budete.

„Ovo je moj način da pokažem da prihvatam sve različite delove sebe, posebno one koje sam pokušala da negiram ili da se odreknem, kao što su moje slabosti - bilo da su fizičke, mentalne ili emocionalne.

„Za mene je ovaj brak zaista dubok čin samoprihvatanja. Ono što pokušavam da kažem je da prihvatam sebe - celu sebe, čak i delove koji ne izgledaju lepo", kaže ona.

Njena porodica, kaže, dala je blagoslov i prisustvovaće ceremoniji zajedno sa prijateljima.

„Moja mama je rekla: 'Oh, ti uvek izmišliš nešto novo.' Ali moji roditelji, koji su veoma otvoreni, prihvatili su to na svoj način. Rekli su mi: 'Sve dok te to čini srećnom, nama je to u redu'", dodala je ona.

Kshama Bindu Svadbena pozivnica

Ideja o „venčanju" za sebe prvi put se pojavila u vestima pre skoro 20 godina kada ju je iznela Keri Bredšo, lik u veoma popularnoj američkoj televizijskoj seriji i filmu televizijskoj seriji i filmu Seks i grad.

Ali serija je bila komična drama.

Od tada, izveštaji kažu da je bilo stotine takvih „brakova", uglavnom neudatih žena.

Neveste bi hodale same do oltara u venčanicama, noseći bukete cveća, ponekad sa porodicama i prijateljima koji su ih podržavali.

A u jednom krajnje neobičnom slučaju, 33-godišnja brazilska manekenka se „razvela" od same sebe posle samo tri meseca „braka".

Ideja se proširila u mnogim delovima sveta, napravljena su čak i preduzeća za organizaciju takvih venčanja, koje nude prstenje, bračne zavete i pripremljene govore poput: „Dođavola, da, ja sam super".

Ali pošto su takve stvari i dalje novost u Indiji, slučaj mlade Indijke izazvao je veliku polemiku.

Stručnjakinja za mentalno zdravlje sa kojom sam razgovarala delovala je „iznenađeno" onim što sologamija predstavljala.

„Meni se to čini kao veoma čudan koncept", rekla je dr Savita Malhotra, bivša dekanka i profesorka psihijatrije u bolnici u gradu Čandigar.

„Svako od nas oseća ljubav prema sebi. Ne morate da pravite spoljašnji izraz za druge da biste pokazali ljubav prema sebi. To je svojstveno svima nama. A brak je spajanje dva entiteta."

Vest je pokrenula debatu na društvenim mrežama.

Neki su je pohvalili i podržali, rekavši da će mnogima biti inspiracija, ali većina ljudi nije blagonaklona prema konceptu sologamije.

Jedna žena na Tviteru se zapitala kakva je suštinska potreba za brakom ako nema druge osobe.

Druga je dodala da se čini da Bindu samo pokušava da pobegne od porodičnih obaveza.

Neki osuđuju sologamiju kao „bizaran i tužan čin" i smatraju da je „hronični narcizam" uzrok nastanka ove pojave.

Kšama Bindu kritičarima ima da poruči „samo jednu stvar".

„Moja je odluka da se udam za koga želim - bilo da je to muškarac ili žena ili ja. Udajom za sebe, želim da normalizujem sologamiju.

„Želim da kažem ljudima da dolaziš na svet sam i napuštaš ga sam. Pa ko može da te voli više od tebe samog? Ako padneš, sam moraš da se boriš da ustaneš".

