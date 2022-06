Brzo se snašao: Grčić u opštini Obrenovac ima platu skoro kao Vučić

Funkcioner SNS Milorad Grčić možda je neslavno napustio direktorsku funkciju u Elektroprivredi Srbije, ali je u rekordnom roku pronašao novi radni aranžman.

Plata mu je gotovo ista kao ona koju prima predsednik Srbije, piše Nova.rs. Grčić na mestu pomoćnika predsednika Opštine Obrenovac mesečno zarađuje oko 150.000 dinara, navodi ovaj portal. To je inače, kako navodi Nova.rs. za 39.000 dinara veća zarada od one koju ima Miroslav Čučković, predsednik Opštine i njegov nadređeni. Nije bilo sumnje da će za Milorada Grčića, ma kako loše radio u EPS-u, biti pronađeno novo radno mesto. On se vratio u Opštinu Obrenovac, gde je